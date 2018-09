Un cutremur de amploare cu magnitudinea de 7,7 s-a produs vineri in largul insulei indoneziene Sulawesi, potrivit Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Un alt cutremur produs tot vineri a provocat moartea unei persoane si a dus la ranirea altor zece, distrugand de asemenea cateva locuinte, potrivit autoritatilor. O serie de cutremure care au avut loc in iulie si august au ucis aproape 500 de persoane aflate pe insula turistica Lombok, la cateva sute de kilometri sud-vest de Sulawesi. Indonezia, situata pe Inelul de Foc al Pacificului, este afectata in mod…