- Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs la mica adancime in largul insulelor indoneziene Java si Bali, a anuntat miercuri Institutul american de geofizica (USGS), citat de AFP. Cutremurul a avut loc la ora 18,44 GMT, la o adancime de 10,3 km, potrivit USGS. Seismul vine la mai putin de…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs marti in largul Insulelor Solomon din Pacificul de Sud, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza Reuters. Cutremurul, a carui magnitudine a fost evaluata initial la 6,2, s-a produs la 55 km adancime si la 37 km sud-est de Gizo, intr-o zona…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.1 pe scara Richter a avut loc, joi, in județul Buzau, la o adancime de 23 kilometri. Seismul s-a inregistrat la ora 8.45.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Buzau(20km), Ramnicu Sarat(22km), Pogoanele(25km), Faurei(31km), Ianca(54km), potrivit…

- Dupa o zi de miercuri cu patru cutremure, ieri a avut loc un nou cutremur in Vrancea, cu magnitudinea 3 pe scara Richter, potrivit AMPress. Seismul de ieri a avut loc la orele 3:26, la o adancime de 146 de kilometri. Miercuri, patru cutremure au avut loc in judetul Vrancea, potrivit INFP. Cel mai puternic…

- Un cutremur de mica adancime s-a produs vineri in provincia Samarul de Est din centrul Filipine, a anuntat Institutul national de vulcanologie si seismologie (Phivolcs), citat de agentia Xinhua. Seismul, care...

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs vineri in sudul Costa Ricai, in apropiere de frontiera cu Panama, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), dar pana in prezent nu s-au raportat victime sau pagube in cele doua tari din America centrala, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Elena…

- Un cutremur de suprafata cu intensitatea de 4,7 grade s-a produs in cursul noptii de marti spre miercuri in centrul Italiei, fiind simtit puternic in numeroase localitati, anunta Institutul italian de Geofizica si Vulcanologie (INGV), potrivit Mediafax. Cutremurul de 4,7 grade a avut loc marti…