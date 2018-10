Indonezia revizuieşte în scădere bilanţul deceselor provocate de seisme şi de tsunami Seria de cutremure si valul tsunami care a urmat au devastat provincia si au provocat pagube materiale evaluate la 15,29 trilioane de rupii (aproximativ 1,011 miliarde de dolari), a declarat vineri purtatorul de cuvant al Agentiei pentru gestionarea dezastrelor. Duminica, Agentia anuntase ca valoarea pagubelor se ridica la 13,82 trilioane de rupii (circa 913,36 milioane de dolari).



Nugroho nu a precizat daca este estimata o crestere a sumei totale a lucrarilor de reconstructie. Anterior, Agentia a anuntat ca vor fi necesare circa 10 trilioane de rupii (657 milioane de dolari) pentru

