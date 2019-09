Indonezia: Puternic cutremur cu magnitudinea 6,5 în Insulele Moluce Un puternic seism cu magnitudinea 6,5 a zguduit joi estul Indoneziei, lovind insulele indepartate Moluce, a raportat Institutul american de geofizica (USGS), fara sa fie lansata alerta de tsunami, potrivit AFP. Cutremurul s-a produs la circa 37 de kilometri nord-est de Ambon, in provincia Maluku, la orele 08,46 (miercuri, 23,46 GMT), la o adancime de 29,9 kilometri, potrivit sursei. Pentru moment, nu se stie daca s-au inregistrat victime ori daca s-au produs pagube importante in aceasta regiune lovita in trecut de puternice seisme. Indonezia, un arhipelag de 17.000 de insule, s-a format prin convergenta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

