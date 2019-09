Indonezia: Proteste împotriva noului cod penal şi a legislaţiei anticorupţie; poliţia recurge la tunuri cu apă şi gaze lacrimogene Politia din Indonezia a recurs marti la tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a dispersa miile de studenti care protestau in mai multe orase din tara insulara impotriva noului cod penal si a amendamentelor la legislatia anticoruptie, relateaza Reuters si dpa.



Cateva mii de tineri au blocat traficul in fata cladirii parlamentului din capitala Jakarta. In orasul Makassar de pe insula Sulawesi protestatarii au aruncat cu pietre in fortele de ordine, iar in Medan, pe insula Sumatra, manifestantii au vandalizat si incendiat vehicule ale politiei.



Nu exista deocamdata informatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

