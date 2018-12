Indonezia: Poliţia a ars 800 de kilograme de marijuana confiscată Politia indoneziana a dat foc unei piramide formate din 800 de kilograme de marijuana, punand astfel in scena o modalitatea spectaculoasa de distrugere a acestui drog ilegal, informeaza joi AFP. Autoritatile din provincia Aceh, situata in nord-vestul Indoneziei, tara majoritar musulmana, au distrus sute de pachete cu marijuana precum si 19 kilograme de metamfetamina confiscate anul acesta de fortele de ordine. Cinci suspecti pentru infractiuni din domeniul drogurilor, imbracati in tinute portocalii, au fost fortati sa asiste la spectacolul mai putin obisnuit. Provincia Aceh este o regiune conservatoare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

