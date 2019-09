Numarul indonezienilor care sufera de probleme respiratorii provocate de smogul rezultat in urma incendiilor de vegetatie, care invaluie de cateva luni Borneo si Sumatra, a depasit 919.000, a anuntat Agentia pentru Gestionarea Situatiilor de Dezastru din Indonezia (BNPB), citata de VNA. Potrivit datelor Ministerului Sanatatii colectate pana la data 23 septembrie, numarul persoanelor care sufera de probleme respiratorii a ajuns la 919.516, in sase provincii, a declarat purtatorul de cuvant al BNPB, Agus Wibowo, in cadrul unei conferinte organizata in East Jakarta. Zonele in care se inregistreaza…