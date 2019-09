Comisia pentru eradicarea coruptiei, cunoscuta sub initialele KPK si care a anchetat sute de politicieni si oficiali de la crearea sa, in 2002, a devenit una din cele mai respectate agentii din Indonezia.



Schimbarile propuse cuprind plasarea KPK sub supervizarea unui consiliu extern, care va avea dreptul sa stabileasca daca agentia poate face inregistrari.



Reformele adoptate ii ingrijoreaza insa pe militantii anticoruptie, care se tem ca acestea ar fi menite de fapt sa slabeasca aceasta institutie. Inainte de votul de marti, un grup de manifestanti s-au adunat in fata parlamentului…