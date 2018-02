Indonezia: O jurnalista BBC, data afara din Papua, pentru ca a ranit sentimentele militarilor

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat intr-un interviu televizat ca uneori scrie pe Twitter din pat, dar si ca ocazional le permite si colaboratorilor sa posteze in numele sau, relateaza Reuters.Trump foloseste frecvent Twitter pentru a anunta diverse masuri, pentru a-si ataca adversarii…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor Paul Ryan a salutat marti "treaba buna" pe care o face adjunctul secretarului Justitiei Jef Sessions, Rod Rosenstein, pe care presedintele Trump ar cauta, potrivit unor informatii, sa-l destituie, relateaza Reuters.

- Uniunea Europeana a convenit luni sa ofere Marii Britanii o perioada de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, în cursul careia va fi mentinut status quo-ul apartenentei la UE, dar în care Marea Britanie nu va avea drept de vot, au anuntat surse oficiale, relateaza AFP si Reuters. Cei 27 de…

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. "Peste 50 de raniti au fost transportati…

- Un fragment de mandibula cu sapte dinti descoperit intr-o pestera din Israel reprezinta ceea ce oamenii de stiinta numesc cea mai veche ramasita de Homo sapiens gasita in afara Africii, aceasta demonstrand ca stramosii nostri au pasit in afara acestui continent mult mai devreme decat se credea anterior,…

- Seismul de 6 grade pe scara Richter, care s-a produs marti, in largul coastelor insulei indoneziene Java, s-a soldat cu ranirea mai multor persoane, iar peste 130 de cladiri au fost avariate, informeaza agentia de stiri Reuters. "In Cianjur (district in provincia Java de Vest, n.red),…

- Franta a cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU in legatura cu Siria ca urmare a operatiunii Turciei in provincia siriana Afrin (nord), a anuntat duminica ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, informeaza Reuters. ''Ghouta, Idlib, Afrin - Franta cere o reuniune…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- Turcia va respinge orice varianta in afara integrarii depline in Uniunea Europeana, a declarat vineri ministrul turc al Afacerilor Europene, Omer Celik, avertizand ca Ankara ar putea renunta la acordul cu Blocul comunitar privind gestionarea imigrantilor, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump si-a sustinut joi propunerea privind construirea unui zid de-a lungul granitei sudice a SUA, subliniind ca pozitia sa in aceasta problema "nu s-a schimbat" in niciun fel si ca Mexicul va plati pentru aceasta bariera "in mod direct sau indirect", relateaza Reuters.…

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul…

- Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate marti dintr-un Apple Store, la Zurich, in Elvetia, unde o baterie supraincalzita a unui iPhone a ranit un reparator si a degajat fum, a anuntat politia, relateaza Reuters.

- Supraincalzirea unei baterii de iPhone a dus la ranirea unui angajat si la evacuarea a 50 de clienti dintr-un magazin Apple situat in Zurich, potrivit Reuters. Politia din Zurich a transmis ca incidentul a avut loc in timp ce angajatul indeparta bateria, aceasta supraincalzindu-se si provocandu-i…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- Reteaua sociala Twitter a refuzat vineri sa ii blocheze contul presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza Reuters. Dupa cereri ale unor utilizatori ai retelei de a-i interzice accesul...

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se va intalni luni cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in ceea ce el a calificat drept o incercare de a comunica opiniile a 17,4 milioane de britanici care…

- Un tanar a fost ranit, joi, intr-un accident rutier petrecut pe DN74A, intre Abrud si Cimpeni. Soferul masinii in care se afla tanarul a pierdut controlul volanului, din cauza vitezei, si s-a rasturnat cu autovehiculul in afara carosabilului. Accidentul s-a petrecut in 4 ianuarie, in jurul orei 18.00.…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o reuniune privind situatia din Iran, la cererea Statelor Unite, a indicat joi presedintia Consiliului, asigurata de Kazahstan. Reuniunea, programata la ora 20:00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile din Iran…

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Invocând o condamnare judiciara pe care Navalnîi o considera motivata politic, Comisia electorala a votat lunea trecuta în unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru…

- Un tribunal turc a ordonat luni eliberarea conditionata a unei jurnaliste si traducatoare germane, a carei condamnare la inchisoare la sfirsitul lunii aprilie pentru 'apartenenta la o organizatie terorista' a iritat Berlinul, au anuntat avocatii sai, relateaza AFP. Tribunalul a 'ordonat eliberarea conditionata…

- Politia din comitatul Suffolk, din estul Angliei, a anuntat luni pe Twitter ca a raspuns la un "incident semnificativ" la baza fortelor aeriene din Mildenhall, cerand publicului sa evite zona, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia a precizat ca "personalul american de la baza a deschis…

- Compania Facebook a raspuns vineri, într-un post de pe blogul corporatiei, criticilor venite din partea cercetatorilor si reprezentantilor industriei de tehnologie care sustin ca cea mai mare retea de socializare din lume a transformat felul în care oamenii se comporta si îsi exprima…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a salutat in acordul dat vineri de liderii Uniunii Europene pentru trecerea la faza a doua a negocierilor 'un pas important' in drumul spre Brexit, informeaza AFP si Reuters.'Astazi (vineri) este un pas important pe drumul unui Brexit lin si ordonat si elaborarea…

- Departamentul Politiei din New York (NYPD) a anuntat luni pe Twitter ca intervenea in urma unor informatii cu privire la o explozie de origine necunoscuta in centrul cartierului Manhattan, la intersectia 42nd Street cu 8th Avenue, relateaza Reuters.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a efectuat luni o vizita neanunțata la baza aeriana rusa de la Hmeimim, in vestul Siriei, a ordonat inceperea retragerii forțelor ruse din aceasta țara, au anunțat agențiile de presa ruse preluate de AFP și Reuters. Vladimir Putin, care miercurea trecuta a anunțat…

- Cateva mii de protestatari musulmani au organizat manifestatii in Indonezia si Malaezia, vineri, in urma deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul ca fiind capitala Israelului, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrii de Finante din statele membre ale Uniunii Europene au adoptat marti o lista neagra a paradisurilor fiscale, care cuprinde 17 jurisdictii din afara UE care nu coopereaza in probleme legate de fiscalitate, a anuntat reprezentantul Frantei, Bruno Le Maire, transmite Reuters.

- Daca Irlanda de Nord va beneficia de un acord special care sa-i permita sa ramana dupa Brexit in piața unica și in uniunea vamala a Uniunii Europene, atunci și capitala Marii Britanii, Londra, ar trebui sa primeasca un asemenea statut special, considera primarul acesteia Sadiq Khan, informeaza luni…

- Presedintele american Donald Trump a scris pe contul sau de Twitter ca nu i-a cerut niciodata fostului director al Biroului Federal de Investigatii (FBI), James Comey, sa stopeze anchetarea fostului sau consilier pe probleme de securitate nationala Michael Flynn, informeaza duminica Reuters si AFP. …

- „Dezvoltarea ciber-spațiului Chinei a intrat in linie dreapta. (…) Ușile Chinei vor deveni din ce in ce mai deschise”, a declarat Xi Jinping, președintele Chinei, intr-un mesaj adresat duminica celui mai mare forum cibernetic din China, citat de Reuters . Partidul Comunist Chinez a inasprit reglementarile…

- "Am fost nevoit sa il demit pe generalul Flynn pentru ca l-a mintit pe vicepresedinte si pe agentii FBI. El pledeaza vinovat pentru aceste acuzatii. Este rusinos ce a facut, deoarece in perioada de tranzitie actiunile sale au fost legale. Nu era nimic de ascuns", a declarat Donald Trump prin Twitter…

- "Theresa May, nu te concentra asupra mea, concentreaza-te pe terorismul islamic radical destructiv din interiorul Regatului Unit. Noi suntem bine!", a scris Trump, pe contul sau de Twitter.Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a greșit distribuind pe Twitter inregistrari video antiislam…

- Facebook Inc va extinde si in alte tari folosirea software-ului sau de recunoastere a tiparelor comportamentale dupa succesul inregistrat de testele desfasurate in Statele Unite ce au vizat detectarea utilizatorilor cu intentii suicidare. Facebook a inceput testarea acestui software in Statele…

- Forțele de ordine au efectuat 71 de arestari dupa incidentele care s-au soldat cu un ranit in randul polițiștilor. Dupa verificari, trei minori și un major au fost puși la dispoziția justiției belgiene, a explicat purtatoarea de cuvant al parchetului din Bruxelles, Ine Van Wymersch. Exista…

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlüt Cavusoglu, a declarat ca președintele Recep Tayyip Erdogan a obținut, vineri, asigurari de la omologul sau american, Donald Trump, potrivit carora SUA nu vor mai furniza arme milițiilor kurde din Siria, relateaza Reuters și AFP citate de Agerpres.…

- Rasturnare de situație in Cehia unde Guvernul in exercitiu isi va depune demisia la urmatoarea sa reuniune pe 29 noiembrie, a anuntat vineri pe Twitter premierul ceh Bohuslav Sobotka, deschizand calea unei noi administratii in urma alegerilor legislative din luna octombrie, relateaza Reuters, citat…

- Autoritatie de reglementare din intreaga lume vor investiga Uber Technologies pentru felul in care a tratat compromiterea datelor confidentiale ale clientilor, in urma unui atac al hackerilor produs anul trecut, transmite Reuters. În UE, autoritatea pentru confidenţialitatea datelor va discuta…

- Autoritatile de reglementare din intreaga lume vor investiga Uber Technologies pentru felul in care a tratat compromiterea datelor confidentiale ale clientilor, in urma unui atac al hackerilor produs anul trecut. In Uniunea Europeana, autoritatea pentru confidentialitatea datelor va discuta…

- Saad Hariri, care la 4 noiembrie și-a anunțat demisia din funcția de premier al Libanului, va reveni la Beirut inaintea datei de 22 noiembrie, cand se marcheaza independența țarii, transmit sambata AFP și Reuters. Hariri, care se afla în prezent la Paris, și-a anunțat aceasta…

- Circa 45.000 de mesaje au fost postate de pe conturi de Twitter rusești despre Brexit cu circa 48 de ore inainte de referendumul de anul trecut din Marea Britanie, in incercarea de a semana discordie in timpul votului privind ieșirea țarii din Uniunea Europeana, scrie miercuri The Times, relateaza…

- Bilantul cutremurului cu magnitudinea 7,3 care s-a produs la granita dintre Iran si Irak arata ca cel putin 168 de persoane si-au pierdut viata, iar alti peste 1.650 de oameni au fost raniti, in timp ce echipele de salvare cauta zeci de oameni sub daramaturi, potrivit Reuters. In urma cutremurului,…

- Donald Trump a aratat duminica ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP. "Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile contra Coreei de Nord", a…

- Președintele american Donald Trump a sosit miercuri în China pentru o vizita de stat de trei zile, etapa cea mai delicata a turneului sau asiatic, în cursul caruia încearca sa construiasca un front unic împotriva ambițiilor nucleare ale regimului nord-coreean, relateaza agențiile…

- Poliția din Zimbabwe a acuzat miercuri o cetațeana a Statelor Unite de conspirație in vederea rasturnarii guvernului de la Harare, relateaza Reuters. Noua acuzație - mai grava, presupusa infracțiune putand fi pedepsita cu 20 de ani de inchisoare - se adauga la cea formulata luna trecuta, de insulta…