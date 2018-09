Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.1 grade pe scara Richter s-a produs vineri in insula Sulawesi din Indonezia, la o adancime de 18 kilometri, au transmis reprezentantii Institutului American de Geofizica (USGS), citati de publicatia The Washington Post.

- Cel putin 10 persoane si-au pierdut viata si numeroase case au fost avariate dupa un nou cutremur, cu magnitudinea 6,9, care a lovit insula indoneziana Lombok in timpul noptii, a informat luni un oficial, citat de DPA. Seismul, produs duminica tarziu, a avut loc la doua saptamani dupa un cutremur devastator,…

- Cel puțin 347 de persoane au murit și peste 1.400 au fost ranite in urma cutremurului de 6.9 grade pe scara Richter produs in insula Lombok din Indonezia, au transmis autoritațile, relateaza CNN.Majoritatea persoanelor au murit in Kayangan, in partea de nord a insulei, relateaza presa de stat,…

- Autoritațile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC și Reuters, potrivit Mediafax.Seismul vine la o saptamane dupa ce un cutremur de magnitudine 6.4…

