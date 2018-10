Indonezia: Nou bilanţ al seismului şi al tsunamiului Bilantul deceselor confirmate de autoritati pe insula indoneziana Sulawesi in urma puternicului cutremur de saptamana trecuta si a tsunamiului care i-a urmat a crescut la 1.424 de morti, conform unui anunt publicat joi de Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor, citata de DPA. Aproape 2.550 de persoane au suferit leziuni grave dupa producerea, vinerea trecuta, a doua seisme dintre care cel mai puternic a avut magnitudinea 7,5 si a declansat un tsunami, a precizat purtatorul de cuvant al Agentiei, Sutopo Purwo Nugroho. Autoritatile depun in continuare eforturi pentru a-i gasi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

