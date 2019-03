Indonezia - Mii de copii, fără locuinţă la şase luni după seismul care a devastat oraşul Palu Zeci de mii de indonezieni, intre care circa 6.000 de copii, traiesc inca in adaposturi temporare dupa cutremurul urmat de tsunami care a devastat orasul Palu din Indonezia in urma cu sase luni, potrivit mai multor organizatii internationale si ONG-uri, relateaza AFP. Un seism cu magnitudinea 7,5 si un tsunami au devastat pe 28 septembrie coasta de vest a insulei Sulawesi, provocand moartea a mai mult de 4.300 de persoane, potrivit agentiei de gestionare a dezastrelor. Circa 170.000 de locuitori din orasul Palu si din regiune si-au pierdut sau si-au abandonat locuintele, iar cartiere intregi sunt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

