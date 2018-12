Stiri pe aceeasi tema

- Imagini apocaliptice, în Indonezia, unde un tsunami a ucis cel puțin 62 de oameni și a ranit aproape 600. Multe persoane sunt date disparute, așa ca autoritațile se așteapta ca bilanțul tragic sa creasca.

- Cel putin 43 de persoane au murit si aproape 600 au fost ranite in urma unui tsunami in Indonezia, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de agentia pentru gestionarea catastrofelor din aceasta tara, relateaza AFP, dpa si Reuters. "In stramtoarea Sunda, 40 de persoane au murit, 584 au fost…

- Cel putin 43 de persoane au murit si aproape 600 au fost ranite in urma unui tsunami in Indonezia, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de agentia pentru gestionarea catastrofelor din aceasta tara, relateaza AFP, dpa si Reuters.

- Avionul companiei indoneziene low-cost Lion Air s-a prabusit in mare la cateva minute dupa decolarea de pe aeroportul international din Jakarta si avea 188 de persoane la bord, au anuntat Ministerul Transporturilor si salvatorii, citati de AFP, Reuters si DPA. ‘Avionul transporta 178 de pasageri adulti,…

- Cel putin trei persoane au murit joi in insula Java, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,0 grade pe scara Richter produs in insulele Java si Bali din Indonezia, la o adancime de 10,3 kilometri, au anuntat reprezentantii Institutului American de Geofizica, relateaza Reuters.

- Bilantul cutremurului urmat de tsunami, fenomene produse vineri in insula indoneziana Sulawesi, a ajuns la 832 de morti, a anuntat duminica Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor care a adaugat ca suprafata afectata ar fi mai mare decat cea estimata initial, relateaza Reuters, potrivit…

- Cel putin 48 de persoane si-au pierdut viata in urma cutremurului cu magnitudinea 7,5, urmat de un tsunami cu valuri de pana la doi metri, care a afectat vineri Insula Sulawesi din centrul Indoneziei, scrie Reuters.

- Cel puțin 48 de persoane au murit, iar peste 350 au fost ranite dupa ce un cutremur cu magnitudinea 7,5 urmat de tsunami a lovit orașul Palu de pe insula Sulawesi din Indonezia, relateaza Reuters. Agenția pentru reducerea dezastrelor din Indonezia susține ca sunt "mulți morți", iar bilanțul ar putea…