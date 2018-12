Indonezia: Mai mulţi săteni au capturat un piton gigant, lung de opt metri Locuitorii unui sat din Indonezia au capturat un piton gigant, lung de opt metri, dupa ce sarpele il prinsese in stransoarea sa mortala pe unul dintre sateni, dupa cum se poate vedea intr-un videoclip devenit viral, relateaza marti AFP. La inceput, localnicii au crezut ca sarpele, care se odihnea pe malul unui rau, este doar un bustean, insa dupa ce unul dintre sateni l-a atins, animalul a declansat atacul. In videoclipul inregistrat la finalul lunii noiembrie apare un barbat care se lupta cu sarpele gigant in timp ce camarazii sai incearca sa-l elibereze din stransoarea mortala a pitonului.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

