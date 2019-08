Indonezia: Jakarta, lovită de o pană de curent, în urma cutremurului de vineri O pana de curent a afectat cele mai multe regiuni din capitala Indoneziei și unele provincii vecine de pe insula Java, la doua zile dupa cutremurul cu magnitudinea de 6.9, care a lovit insula, scrie DW.



Compania de electricitate de stat, PLN, a dat vina pe unele centrale electrice pentru aceasta problema. PLN susține ca pana de curent a început la ora 11.50 (ora locala). Problema a fost rezolvata 9 ore mai târziu în unele zone din Jakarta, potrivit declarațiilor companiei, citate de Reuters.



Întreruperea electricitații a afectat semafoarele și a blocat trenurile

Sursa articol: hotnews.ro

