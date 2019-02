Stiri pe aceeasi tema

- Marian Leica (22 de ani), student in anul IV la Facultatea de Inginerie din Galati, specializarea Informatica Aplicata, a creat un sistem bazat pe vederea artificiala, ce presupune detectarea prin intermediul camerelor de supraveghere a anumitor activitati si actiuni suspecte.

- Aeronave care declanseaza ploaia artificiala au fost mobilizate marti la Bangkok in incercarea de a contracara un episod sever de poluare atmosferica ce afecteaza de mai multe zile capitala Thailandei, relateaza marti AFP, potrivit Agerpres.''Pilotii si oamenii de stiinta au raportat evolutii…

- Aeronave care declanseaza ploaia artificiala au fost mobilizate marti la Bangkok in incercarea de a contracara un episod sever de poluare atmosferica ce afecteaza de mai multe zile capitala Thailandei, relateaza marti AFP. ''Pilotii si oamenii de stiinta au raportat evolutii pozitive" dupa dispersarea…

- Aeronave care declanseaza ploaia artificiala au fost mobilizate marti la Bangkok in incercarea de a contracara un episod sever de poluare atmosferica ce afecteaza de mai multe zile capitala Thailandei, relateaza marti AFP.

- Poate sintagma cel mai des menionata in 2018, care este la fel de actuala si in 2019, este „inteligenta artificiala”. De la telefoane mobile, laptop-uri, televizoare si frigidere, AI-ul este un „buzzword” folosit in mai toate domeniile adiacente tehnologiei. Mai nou, am putea vedea si arme ajutate de…

- Fostul premier Victor Ponta, liderul Pro Romania, afirma ca "Dragnea foloseste si Armata in scop infractional" si ca "la Guvern si la MApN sunt niste simple marionete ale unui mafiot si ale grupului sau...

- Fostul premier Victor Ponta, liderul Pro Romania, afirma ca "Dragnea foloseste si Armata in scop infractional" si ca "la Guvern si la MApN sunt niste simple marionete ale unui mafiot si ale grupului sau infractional care vrea sa fure miliarde de euro prin contracte trucate de achizitii de armament",…

- Dupa parada militara de la București, atenția se muta la Alba Iulia , acolo unde in cursul dupa-amiezii se organizeaza mai multe evenimente cu ocazia zilei de 1 Decembrie și a Centenarului. Orașul Marii Uniri va fi gazda unei parade militare de amploare, dar și a altor evenimente culturale care marcheaza…