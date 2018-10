Indonezia: Două seisme cu magnitudinea 5,9 şi 6 s-au produs în apropiere de insula Sumba (USGS) Doua seisme cu magnitudinea 5,9 si 6 s-au produs marti dimineata, la scurt interval, in largul insulei Sumba, in sudul arhipelagului indonezian, a anuntat institutul geologic american USGS, preluat de AFP.



Primul cutremur a fost inregistrat la 23,59 GMT iar epicentrul sau a fost localizat la o adancime de 10 km si la aproximativ 40 km de Sumba, unde traiesc 750.000 de oameni.



Un al doilea seism, cu magnitudinea 6, a lovit 15 minute mai tarziu in aceeasi zona, la o adancime de 30 km.



Un al doilea seism, cu magnitudinea 6, a lovit 15 minute mai tarziu in aceeasi zona, la o adancime de 30 km.

Sumba este situata la o distanta de 1.600 de km de insula indoneziana Sulawesi,

Sursa articol: agerpres.ro

