Cutremurul s-a produs la circa 37 de kilometri nord-est de Ambon, in provincia Maluku, la orele 08,46 (miercuri, 23,46 GMT), la o adancime de 29,9 kilometri, potrivit sursei. Pentru moment, nu se stie daca s-au inregistrat victime ori daca s-au produs pagube importante in aceasta regiune lovita in trecut de puternice seisme.

Indonezia, un arhipelag de 17.000 de insule, s-a format prin convergenta a trei mari placi tectonice - indo-pacifica, australiana si euroasiatica - intr-o regiune care face parte din Centura de Foc a Pacificului, cea mai activa zona seismica din lume. De asemenea,…