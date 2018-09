Indonezia: Cutremur de 6,1 grade în insula Sulawesi; fără alertă de tsunami Un cutremur de pamant cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs vineri in insula Sulawesi din nordul Indoneziei, fara sa fi fost declansata alerta de tsunami informeaza EFE.



Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) care inregistreaza activitatea seismica din intreaga lume, a situat epicentrul la o adancime de 18 kilometri si la 30,5 kilometri nord de localitatea Donggala, potrivit datelor provizorii.



Cel putin 557 de persoane au murit si alte 400.000 au fost relocate in urma celor patru seisme cu magnitudini cuprinse intre 6,3 si 6,9 grade care s-au produs… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

