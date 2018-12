Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe scara Richter s-a produs, în aceasta dimineata, în judetul Vrancea, la o adâncime de 70 de kilometri. Potrivit INFP, seismul a fost înregistrat la ora 5.47 si a avut magnitudinea 3,6 pe scara Richter. Miercuri,…

- Un nou cutremur, cu magnitudinea 2,2 pe scara Richter s-a produs, marti, zona Crisanei, in judetul Arad, la o adancime de doar 9 kilometri.Seismul s-a produs la ora 10.45, la o adancime de doar 9 kilometri in zona Crisanei.Cutremurul a avut magnitudinea de 2,2 pe scara Richter.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs duminica dimineața, la ora 5.50, in judetul Covasna, la adancimea de 99 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs la o adancime…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 s-a produs, sambata dimineata, in judetul Buzau, la ora 5.05. Seismul a avut loc la o adancime de 123 kilometri, transmite News.ro . Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, sambata dimineata, la ora 5.05, s-a detectat un nou cutremur…

- Un cutremur cu magnitudine 3,9 s-a produs miercuri dimineata in judetul Vrancea, dupa ce cu o zi in urma s-a inregistrat un seism cu magnitudine 3,6, transmite News.ro . Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca seismul cu magnitudine 3,9 a avut loc la…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs marti in largul Insulelor Solomon din Pacificul de Sud, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza Reuters. Cutremurul, a carui magnitudine a fost evaluata initial la 6,2, s-a produs la 55 km adancime si la 37 km sud-est de Gizo, intr-o zona…

- Ultima ora: A fost cutremur! Seism de mare intensitate in Romania> Vezi unde s-a simțit cel mai tare Un nou cutremur s-a inregistrat in ziua de sambata, ora 13:56:39, in judetul Vrancea. Seismul a fost localizat la o adancime de 30 km și a avut magnitudinea de 3,7 pe scara Richter. Si vineri, la ora…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite ca, sambata, in județul Vrancea s-a inregistrat un cutremur cu magnitudinea 3.7 pe scara Richter.Seismul s-a produs la ora 13.46, la adancimea de 30 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea…