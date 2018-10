Indonezia, cutremur. Bilanț dezastruos Sutopo Purwo Nugroho a declarat jurnalistilor ca aceasta cifra s-a bazat pe estimari ale autoritatilor locale din Petobo si Balaroa, deosebit de afectate de dublul dezastru produs la 28 septembrie in Palu, oras de 350.000 de locuitori. Purtatorul de cuvant a precizat ca operatiunile de cautare vor continua pana la 11 octombrie, data la care cei care nu au fost gasiti vor fi declarati morti. Mulți oameni nu vor mai putea fi gasiți Pana acum au fost gasite 1.763 de cadavre, potrivit ultimului bilant, anuntat duminica. Dar echipele de salvare se tem ca mii de ramasite nu vor fi gasite… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 31 de copii prinși sub daramaturi au fost gasiți de echipele de salvare indoneziene, in viața, la mai bine o saptamana de la cutremurul devastator din 28 septembrie. Copii se aflau prinși sub ruinele a doua școli din insula Sulawesi. Minorii au fost salvați vineri-23 dintre ei, de sub ruinele unui centru…

- Peste 1.000 de locuitori din Palu, un oras de 350.000 de locuitori din partea de vest a insulei, sunt in continuare dati disparuti dupa ce casele lor au fost inghitite de pamant.Chiar daca sansele de a descoperi supravietuitori sunt din ce in ce mai scazute, autoritatile nu au suspendat inca oficial…

- Echipele indoneziene de salvare au gasit in viata 31 de minori, prinsi sub ruinele a doua scoli din insula Sulawesi, care s-au daramat dupa cutremurul produs pe 28 septembrie, scrie news.ro.Informatia a fost difuzata sambata de agentia de salvare Basarnas, potrivit La Vanguardia. Minorii…

- Informatia salvarii celor 31 de elevi a fost difuzata sambata de agentia de salvare Basarnas. Minorii au fost salvati vineri - 23 dintre ei, de sub ruinele unui centru de formare din Marawola, si alti 8, dintr-unul din Tondo, la sud de Palu, capitala provinciei. Purtatorul de cuvant al Basarnas,…

- Peste 1.000 de locuitori din cartierul Balaroa din Palu, capitala provinciei indoneziene Sulawesi, s-ar putea numara printre persoanele disparute dupa ce casele lor au fost inghitite de pamant in urma cutremurului devastator produs in urma cu o saptamana, a indicat vineri un purtator de cuvant al agentiei…

- Purtatorul de cuvant al agentiei indoneziene de gestionarea catastrofelor, Sutopo Purwo Nugroho, a publicat pe contul de Twitter imagini cu momentul in care pamantul a devenit lichid in urma cutremurului de...

- Aproape 7.800 de persoane au fost ranite si peste 417.000 au fost stramutate dupa cutremurul din 5 august, a declarat purtatorul de cuvant al Agentiei, Sutopo Nugroho. "Persoanele stramutate au nevoie de ajutor dupa ce distributia ajutoarelor nu a fost realizata usor sau proportionat", a precizat…

- Cel putin 10 oameni au murit si 33 au fost raniti duminica, in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4 care a lovit insula Lombok din Indonezia. Zeci de locuinte si alte cladiri au fost avariate.