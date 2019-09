Cand circul la care lucreaza soseste in oras, lumea intoarce capetele dupa Devi Apriliyani, tanara care vrea sa arate ca femeile pot face ''lucruri periculoase''. ''Vreau sa demonstrez ca femeile, desi in general considerate slabe, sunt capabile sa faca lucruri periculoase'', a declarat cascadoarea inaintea unui spectacol sustinut in Takengon, un oras din provincia indoneziana conservatoare Aceh.

Inspirata de fratele sau vitreg, si el cascador, Apriliyani a inceput sa conduca motocicleta in ''Zidul Mortii'' in urma cu trei ani. In prezent, ea reuseste sa elibereze ghidonul si sa conduca…