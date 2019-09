Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de droguri in randul elevilor creste de la un la altul. In plus, unii dintre elevi incep sa devina consumatori inca de la varsta de 13 ani. Medicii din Capitala s-au confruntat cu un caz special: consumator de stupefiante in varsta de 8 ani!

- Valoarea punctului de pensie creste cu 15% de la 1 septembrie, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, odata cu intrarea in vigoare a Legii pensiilor. Impactul bugetar pentru aceasta majorare a pensiilor a fost calculat la circa 8,4 miliarde de lei.

- Frații Ana Maria, in varsta de 10 ani, și David Dumitru, in varsta de doar 7 ani, din Preutești, continua sa obțina rezultate la nivel juvenil. Astfel, David a reușit sa caștige zilele trecute, din postura de cel mai tanar participant, turneul Under 10 din cadrul Memorialului Cristian Pișta ...

- Deși pentru aceasta categorie ce cetațeni orice sprijin este important, ajutor material unic alocat de primaria Chișinau pentru familiile nevoiașe cu copii este cat costul a doua seturi de creioane.

- 17 copii figureaza pe site-ul Poliției Romane ca fiind disparuți, dintre care 7 baieți și 10 fete. Cel mai vechi caz este cel al lui baiețel, care avea la momentul dispariției varsta de doar 2 ani. De la momentul dispariției sale au trecut 15 ani.Doar 17 copii figureaza pe site-ul Poliției…

- Ieri, 21 iulie, pompierii au fost alertați sa intervina la lichidarea unui incendiu care s-a produs intr-o casa de locuit cu trei camere in localitatea Copanca a raionului Caușeni.La fața locului au fost indreptate doua autospeciale de intervenție.

- O femeie din SUA a lovit cu mașina doi copii. In momentul accidentului, aceasta incerca sa faca o fotografie. Poliția a arestat-o pe Letoya Palmo, in varsta de 29 de ani, dupa ce aceasta a dat cu mașina peste doi copii, in varsta de doi ani, și respectiv 10. Aceștia au fost loviți de mașina condusa…