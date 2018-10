Stiri pe aceeasi tema

- O reprezentanta a Ministerului Justitiei indonezian, Sri Puguh Utami, a precizat ca un numar mare de detinuti au reusit sa paraseasca inchisorile suprapopulate din orasele Palu si Dongala, situate in vestul insulei Sulawesi.''Sunt sigur ca ei au evadat intrucat se temeau ca vor afectati…

- In rastimpul in care autoritatile locale incearca sa dea de urma persoanelor disparute si sa ajute oamenii raniti sau afectati de miscarea telurica de 7,5 grade produsa vineri in insula Sulawesi, cutremurul urmat de tsunami, comunitatea internationala reactioneaza la suferinta natiunii indoneziene.…

- O miscare telurica de o intensitate insemnata a lovit vineri in largul insulei indoneziene Sulawesi. Din cate au anuntat reprezentantii Institutului american de geologie, seismul a avut 7, 5 grade pe Richter. Cutremurul s-a produs cu putin inainte de ora locala 18, ora 13 in Romania, si a fost urmat…

- Cutremurul a fost devastator pentru orasele Donggala si Palu, iar ce nu a distrus miscarea telurica a facut-o tsunami care a urmat. Multe case au disparut pur si simplu de pe fata pamantului spun martorii. Momentul cu forta distructiva a apelor a fost filmat de mai multi martori. Valul tsunami a…

- Peste 90 de oameni și-au pierdut viața într-un puternic cutremur de pamânt din Indonezia, dar un oficial din cea mai afectata provincie a spus ca numarul morților depașește 140. Cutremurul cu o magnitudine de 7 grade a lovit duminica insula Lombok. Agenția Naționala…

- Un cutremur cu magnitudine 6,4 s a produs duminica in Indonezia, in apropierea insulei Bali, provocand moartea a cel putin zece persoane, potrivit Agerpres. Cutremurul s a produs cu putin timp inaintea orei locale 7:00 si a afectat in principal insula turistica Lombok situata la aproximativ 40 de kilometri…