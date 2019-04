Stiri pe aceeasi tema

- Lucratorii de pe exploatatia de perle din Sei Pumpung din orasul Banjarbaru au fost surprinsi de alunecarea de teren, a declarat purtatorul de cuvant al agentiei pentru situatii de urgenta, Sutopo Purwo Nugroho. Evenimentul s-a produs dupa ce terenul din zona, in mare parte alcatuit din pietre…

- Bilantul in urma viiturilor si alunecarilor de teren produse la sfarsitul saptamanii trecute in provincia Papua din estul Indoneziei a depasit miercuri 107 morti, alte 93 de persoane disparute fiind cautate in zonele rezidentiale ingropate sub noroi, pietris si lemne, informeaza Xinhua. Potrivit unui…

- Doua persoane au murit si sapte au fost ranite, vineri dimineata, dupa ce un microbuz si o autoutilitara s-au ciocnit pe DN 2E, in judetul Suceava. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat, vineri dimineata, ca un accident…

- Patru persoane au fost ucise si alte 20 au fost ranite intr-o explozie produsa vineri in timpul unui meci de volei in districtul Tala-o-Barfak din provincia Baghlan, in nordul Afganistanului, a declarat sambata guvernatorul districtului, Abdul Ahad Barfaki, relateaza Xinhua, relateaza Agerpres."Sute…