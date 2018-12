Stiri pe aceeasi tema

- Peste 220 de oameni au murit, zeci sunt dați disparuti si sute au fost raniti in urma unui tsunami, produs in Indonezia, dupa ce vulcanul Anak Krakatau a erupt. Bilantul tragediei ar putea creste. O alerta de valuri ucigase ramane in vigoare pana pe 25 decembrie.

- "Numarul total de morti a ajuns la 168. Sunt 745 de raniti si 30 de persoane sunt disparute", a spus purtatorul de cuvant al agentiei indoneziene, Sutopo Purwo Nugroho. Sute de cladiri au fost distruse de val, care a strabatut tarmurile sudice din Sumatra si capatul vestic al insulei Java, sambata seara,…

- (UPDATE 10:02) Cel putin 168 de persoane au murit si peste 700 au fost ranite in urma unui tsunami in Indonezia, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de agentia pentru gestionarea catastrofelor din aceasta tara, relateaza agenții de presa internaționale.

- Bilantul in urma unui tsunami care a lovit Indonezia dupa o eruptie vulcanica a crescut la 168 de morti si 30 de persoane disparute, a anuntat duminica Agentia nationala de gestionare a catastrofelor citata de DPA si AFP, potrivit Agerpres .

- Imagini apocaliptice, în Indonezia, unde un tsunami a ucis cel puțin 62 de oameni și a ranit aproape 600. Multe persoane sunt date disparute, așa ca autoritațile se așteapta ca bilanțul tragic sa creasca.

- Cel putin 43 de persoane au murit si aproape 600 au fost ranite in urma unui tsunami in Indonezia, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de agentia pentru gestionarea catastrofelor din aceasta tara,...

- Cel putin 48 de persoane si-au pierdut viata in urma cutremurului cu magnitudinea 7,5, urmat de un tsunami cu valuri de pana la doi metri, care a afectat vineri Insula Sulawesi din centrul Indoneziei, scrie Reuters.

