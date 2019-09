Indonezia: Cel puţin 20 de morţi în revoltele din provincia Papua "Majoritatea au murit intr-un incendiu", a declarat un purtator de cuvant militar, Eko Daryanto. "Bilantul ar putea sa creasca, pentru ca numeroase persoane au fost blocate in magazine in flacari", a adaugat el.



Dupa incidente rasiste impotriva populatiei melaneziene, manifestatii si revolte soldate uneori cu victime s-au succedat in Papua de pe 19 august si au dus la relansarea apelurilor la organizarea unui referendum pentru independenta.



Luni, 16 persoane au fost ucise in orasul Wamena, unde mai multe sute de persoane au participat la o manifestatie in cursul careia cladiri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar care transporta aproximativ 20 de turiști s-a rasturnat în apropiere de orașul Rotorua din Noua Zeelanda, în condiții de vreme nefavorabila, iar în urma accidentului s-au înregistrate mai multe victime, scrie Mediafax, citând The Guardian. Serviciile…

- Serviciile americane de informații raporteaza o desfașurare a armatei chineze "la granița cu Hong Kong", a declarat marți Donald Trump, pe Twitter, lansând un apel la "calm" pentru "toata lumea", scrie AFP.Într-un alt tweet, președintele american a notat,…

- Provincia cea mai afectata este Thanh Hoa, unde cinci persoane si-au pierdut viata si 10 au fost date disparute, potrivit unei declaratii a Comisiei pentru prevenirea dezastrelor naturale.Majoritatea celor disparuti provin din districtul Quan Son, unde un intreg sat a fost distrus de viituri,…

- capitala Federației Ruse a avut loc un nou protest sâmbata, 3 august, împotriva neînregistrarii mai multor candidați de opoziție și independenți pentru alegerile locale din Moscova care se vor desfașura la 8 septembrie/ Sute de oameni au fost reținuți, printre care…

- DIICOT prezinta activitatile desfasurate de cand Serviciul Teritorial Craiova a fost sesizat pentru a face cercetari pentru trafic de persoane in legatura cu disparitia, in aprilie, a adolescentei Luiza Melencu, si ulterior de cand a preluat dosarul privind disparitia si uciderea Alexandrei Macesanu.…

- Un avocat de drept comercial este obligat de legislatia in domeniu sa depuna toate diligentele in vederea apararii drepturilor si intereselor legitime ale clientului, in relatia sa cu terti sau in cadrul unui litigiu de natura comerciala. Clientii care apeleaza la serviciile specializate…

- Un barbat a escaladat luni, cu mâinile goale, cel mai înalt zgârie nori din Marea Britanie, au anunțat poliția și societatea care exploateaza cladirea, scrie AFP.Poliția a precizat ca a fost avertizata la ora locala 05,15 (04,15 GMT) ca o persoana, fara corzi sau echipament…

- Sute de persoane au fost evacuate, marti, dintr-un tren blocat in gara Aeroportului din Dusseldorf (vestul Germaniei), din cauza defectarii sistemului de aer conditionat pe fondul temperaturilor foarte ridicate, relateaza MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluiri despre Tudorel Toader! Studenții au…