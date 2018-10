Stiri pe aceeasi tema

- Primul cutremur a avut loc la ora 23.59 GMT (2.59, ora Romaniei), la o adancime de 10 kilometri, la aproximativ 40 de kilometri de Sumba, unde traiesc 750.000 de persoane. Al doilea cutremur, cu magnitudinea 6 pe scara Richter, a avut loc 15 minute mai tarziu, in acelasi sector, la o adancime…

- Cel puțin 48 de persoane au decedat în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,5 grade, produs vineri, în zona insulei Sulawesi din Indonezia, care a provocat un tsunami, a declarat un oficial din cadrul sistemului sanitar, informeaza agenția Reuters. Potrivit purtatorului de cuvânt…

- Cel puțin 48 de persoane au murit, iar peste 350 au fost ranite dupa ce un cutremur cu magnitudinea 7,5 urmat de tsunami a lovit orașul Palu de pe insula Sulawesi din Indonezia, relateaza Reuters. Agenția pentru reducerea dezastrelor din Indonezia susține ca sunt "mulți morți", iar bilanțul ar putea…

- O miscare telurica de o intensitate insemnata a lovit vineri in largul insulei indoneziene Sulawesi. Din cate au anuntat reprezentantii Institutului american de geologie, seismul a avut 7, 5 grade pe Richter. Cutremurul s-a produs cu putin inainte de ora locala 18, ora 13 in Romania, si a fost urmat…

- Institutul American de Geofizica (USGS) a transmis vineri ca un al doilea cutremur, cu magnitudinea de 7.5 grade pe scara Richter, s-a produs in insula Sulawesi din Indonezia, la doar cateva ore dupa un cutremur mai mic, de 6.1 grade pe scara Richter, relateaza Reuters. Cel puțin o persoana a murit…

- Un cutremur de amploare cu magnitudinea de 7,7 s-a produs vineri in largul insulei indoneziene Sulawesi, potrivit Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Un alt cutremur produs tot vineri a provocat moartea unei persoane si a dus la ranirea altor zece, distrugand…

- Un cutremur de pamant cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs vineri in insula Sulawesi din nordul Indoneziei, fara sa fi fost declansata alerta de tsunami informeaza EFE. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) care inregistreaza activitatea seismica din intreaga lume,…

- Un cutremur cu magnitudine 6,4 s a produs duminica in Indonezia, in apropierea insulei Bali, provocand moartea a cel putin zece persoane, potrivit Agerpres. Cutremurul s a produs cu putin timp inaintea orei locale 7:00 si a afectat in principal insula turistica Lombok situata la aproximativ 40 de kilometri…