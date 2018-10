Al doilea oras ca marime din Indonezia a introdus o noua modalitate prin care incearca sa-i incurajeze pe locuitori sa recicleze deseurile: acestia pot beneficia de calatorii gratuite cu autobuzul in schimbul sticlelor de plastic goale, relateaza marti Reuters. Potrivit schemei lansate in luna aprilie in Surabaya, navetistii pot calatori gratuit cu autobuzele rosii care circula in oras dupa ce aduc sticle de plastic goale pe care le lasa in statii. De asemenea, ei pot folosi sticlele de plastic pentru a ''achita'' in mod direct contravaloarea unei calatorii. Un bilet de calatorie…