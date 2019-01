Indonezia - Bilanţul unei alunecări de teren a ajuns la 32 de morţi; căutările eventualilor supravieţuitori s-au încheiat O alunecare de teren care a avut loc pe 31 decembrie in Indonezia s-a soldat cu cel putin 32 de morti, potrivit ultimului bilant anuntat luni de autoritati, care nu mai spera sa gaseasca supravietuitori dupa o saptamana de cautari, informeaza AFP. Echipele de salvare au pus capat cautarilor luni, dupa ce au scos zeci de cadavre dintr-o mare alunecare de teren produsa in regiunea Sukabumi, in urma ploilor torentiale cazute in provincia Java de Vest. O persoana este in continuare data disparuta si alte cateva sunt ranite. "Cautarea se incheie (...) Ramane doar o persoana disparuta",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O alunecare de teren care a avut loc pe 31 decembrie in Indonezia s-a soldat cu cel putin 32 de morti, potrivit ultimului bilant anuntat luni de autoritati, care nu mai spera sa gaseasca supravietuitori dupa o saptamana de cautari, informeaza AFP preluata de Agerpres. Echipele de salvare au…

- O alunecare de teren care a lovit un sat din provincia indoneziana Java de Vest inainte de Anul Nou s-a soldat cu 31 de morti si doi disparuti, a informat duminica un oficial local, citat de DPA, informeaza Agerpres. Operatiunile de cautare si salvare sunt inca in curs de desfasurare la sapte…

- O alunecare de teren care a lovit un sat din provincia indoneziana Java de Vest inainte de Anul Nou s-a soldat cu 31 de morti si doi disparuti, a informat duminica un oficial local, citat de DPA. Operatiunile de cautare si salvare sunt inca in curs de desfasurare la sapte zile dupa ce o alunecare de…

- Revelion indoliat in Indonezia, unde o alunecare de teren provocata de ploile torentiale s-a soldat cu cel putin 9 morti. Autoritatile au anuntat ca 34 de oameni sunt dati disparuti si ca sansele de a mai fi gasiti in viata sunt mici.

- La peste 24 de ore de la tragedia care s-a petrecut in Indonezia, autoritațile anunța ca cel puțin 357 de oameni au murit, iar alți aproape 1.500 au fost raniți, dupa ce un val tsunami s-a produs duminica dimineața, conform noului bilant anuntat luni de autoritatile de la Jakarta, informeaza cotidianul…

- Salvatori indonezieni depuneau eforturi luni sa gaseasca supravietuitori ai tsunamiului care s-a soldat cu cel putin 281 de morti, in timp ce experti avertizeaza cu privire la riscul unor noi valuri mortale cauzate de activitatea vulcanica, relateaza AFP preluata de news.roTsunamiul a maturat…

- Echipele de salvatori care au intervenit in Niteroi, in apropierea orasului brazilian Rio de Janeiro, au descoperit duminica alte patru trupuri neinsufletite in urma alunecarii de teren produsa cu o zi inainte dupa mai multe zile de ploi torentiale, bilantul provizoriu ajungand la 14 decese, relateaza…