Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul unui puternic seism produs in arhipelagul Moluce, in estul Indoneziei, a crescut la 23 de morti, de la 20 de decese anuntate anterior, a precizat vineri Agentia pentru gestionarea dezastrelor, 15.000 de persoane fiind evacuate in adaposturi, relateaza AFP. Seismul cu magnitudinea…

- Cinci persoane au murit, iar alte cateva mii s-au adapostit in cladiri guvernamentale si centre pentru evacuati in urma unui cutremur violent, cu magnitudinea 7,3, produs duminica seara in Insulele Moluce din Indonezia, potrivit celui mai recent bilant anuntat miercuri de un oficial citat de france24.com…