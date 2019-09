Indonezia - Bilanţul seismului din Insulele Moluce a crescut la 23 de morţi Bilantul unui puternic seism produs in arhipelagul Moluce, in estul Indoneziei, a crescut la 23 de morti, de la 20 de decese anuntate anterior, a precizat vineri Agentia pentru gestionarea dezastrelor, 15.000 de persoane fiind evacuate in adaposturi, relateaza AFP.



Seismul cu magnitudinea 6,5, produs joi, a fost urmat de zeci de replici, declansand panica in randul locuitorilor, care au fugit spre zone mai inalte. Cutremurul nu a fost urmat de declansarea unei alerte pentru tsunami.



Multe dintre victime, printre care un bebelus, si-au pierdut viata dupa ce au fost lovite…

Sursa articol: agerpres.ro

