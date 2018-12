Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 222 de persoane au murit și peste 843 au fost ranite dupa ce un val tsunami a lovit zona de coasta a Indoneziei, in zona stramtorii Sunda, au anunțat autoritațile locale, citate de BBC, potrivit Mediafax. Cel puțin 28 de persoane sunt considerate disparute. Președintele indonezian…

- Cel putin 168 de persoane au murit si peste 700 de oameni au fost raniti in urma tsunamiului provocat de eruptia vulcanului Anak Krakatau, in Indonezia, conform unui nou bilant, anuntat de Agentia de Gestionare a Catastrofelor, informeaza AFP, potrivit news.ro.“Numarul total de morti a ajuns…

- Bilantul in urma unui tsunami care a lovit Indonezia dupa o eruptie vulcanica a crescut la 168 de morti si 30 de persoane disparute, a anuntat duminica Agentia nationala de gestionare a catastrofelor citata de DPA si AFP, potrivit Agerpres .

- Cel putin 43 de persoane au murit si aproape 600 au fost ranite in urma unui tsunami in Indonezia, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de agentia pentru gestionarea catastrofelor din aceasta tara, relateaza AFP, dpa si Reuters. "In stramtoarea Sunda, 40 de persoane au murit, 584 au fost…

- Incendiile care au izbucnit saptamana trecuta in California sunt departe de a se fi terminat. Președintele SUA, Donald Trump, a instaurat starea de urgența in statul american, cuprins de cele mai devastatoare incendii din istoria sa. Numarul victimelor crește de la o zi la alta, iar pagubele materiale…

- Bilantul deceselor confirmate de autoritati pe insula indoneziana Sulawesi in urma puternicului cutremur de saptamana trecuta si a tsunamiului care i-a urmat a crescut la 1.424 de morti, conform unui anunt publicat joi de Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor, citata de DPA, potrivit Agerpres.…

- Bilantul in urma cutremurului devastator urmat de tsunami in Indonezia creste continuu. Un nou raport prezentat de autoritatile de la Jakarta arata ca numarul victimelor a ajuns la peste 1200. Salvatorii au anuntat ca numeroase persoane sunt date disparute.

- Bilantul cutremurului urmat de tsunami, fenomene produse vineri in insula indoneziana Sulawesi, a ajuns la 832 de morti, a anuntat duminica Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor care a adaugat ca suprafata afectata ar fi mai mare decat cea estimata initial, relateaza Reuters. Numeroase persoane…