Indonezia: Bilanţul în urma unui tsunami a crescut la 281 de morţi (oficial) Bilantul in urma unui tsunami care a lovit Indonezia dupa o eruptie vulcanica a crescut la 281 de morti si peste 1.000 de raniti, a anuntat luni Agentia nationala de gestionare a catastrofelor, citata de dpa si AFP.



"Numarul victimelor va continua sa creasca, la fel si pagubele", a declarat purtatorul de cuvant al agentiei, Sutopo Purwo Nugroho, precizand ca 57 de persoane sunt date disparute. Precedentul bilant indica 222 de morti.



Sute de cladiri au fost distruse de tsunami, care a lovit coastele meridionale din Sumatra si extremitatea occidentala a insulei Java sambata

Sursa articol: agerpres.ro

