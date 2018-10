The Weekend Bandits revin in fata publicului timisorean cu un nou concert

Vineri, 12 octombrie, de la ora 22.00, The Weekend Bandits dă startul sezonului de evenimente de toamnă la The Note Pub. Primul concert al formaţiei The Weekend Bandits a avut loc la sfârșitul lunii martie 2018, trupa fiind noua față a celor de la The Weekend… [citeste mai departe]