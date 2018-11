Stiri pe aceeasi tema

- Un scafandru a murit in timp ce ajuta la cautarea trupurilor celor 189 de victime decedate in accidentul aviatic produs luni dimineața in apropiere de Jakarta, scrie Sky News Syachrul Anto, de 48 de ani a fost unul dintre scafandrii implicați in cautarea victimelor și a epavei avionului Lion Air a fost…

- Comandantul militar al fortelor aeriene Hadi Tjahjanto a declarat ca locatia cutiei negre a fost stabilita, dar curentii puternici au impiedicat miercuri un vehicul submarin operat de la distanta sa o recupereze. "Sunt sigur ca va fi gasita in curand, iar epava principala a aeronavei va fi…

- Andrea Manfredi, ciclist italian in varsta de 26 de ani, și-a pierdut viața in tragedia aviatica in care a fost implicat Boeing-ul 737 al companiei indoneziene low-cost Lion Air. Aparatul de zbor s-a prabușit in mare, cu 189 persoane la bord, la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta. In varsta de…

- Nu sunt semne ca ar exista supravietuitori in urma prabusirii in mare a unui avion de pasageri indonezian cu 189 de oameni la bord, a anuntat luni coordonatorul operatiunilor de cautare, adaugand ca au fost localizate bucati de trupuri si din epava, informeaza dpa, potrivit Agerpres."Am cercetat…

- UPDATE ora 10:50 – Nu sunt semne ca ar exista supravietuitori in urma prabusirii in mare a unui avion de pasageri indonezian cu 189 de oameni la bord, a anuntat luni coordonatorul operatiunilor de cautare, adaugand ca au fost localizate bucati de trupuri si din epava, informeaza dpa. ‘Am cercetat suprafata…

- Peste 1.000 de locuitori din Palu, un oras de 350.000 de locuitori din partea de vest a insulei, sunt in continuare dati disparuti dupa ce casele lor au fost inghitite de pamant.Chiar daca sansele de a descoperi supravietuitori sunt din ce in ce mai scazute, autoritatile nu au suspendat inca oficial…

- Echipele de salvare au continuat vineri sa caute supravietuitori pe locul uriasei alunecari de pamant din centrul Filipinelor care a provocat moartea a cel putin 22 de persoane, potrivit unui nou bilant relateaza AFP. Zeci de persoane sunt inca date disparute dupa prabusirea in zorii zilei de joi a…