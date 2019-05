BMW 3 Series Gran Turismo urmeaza sa iasa din productie fara a avea un urmas

Pana in prezent BMW are in gama doar versiunea clasica in trei volume Seria 3, si urmeaza in toamna lansarea modelul Seria 3 Touring. Gama BMW 3 Series Gran Turismo iese din planurile BMW pentru ca masina nu a afisat niciodata vanzari de top in… [citeste mai departe]