- Autoritatile din Indonezia au anuntat ca vor implementa incepand din anul 2019 un nou sistem de detectare si avertizare in caz de tsunami, care sa identifice si valurile generate de alunecari de teren subacvative, relateaza BBC.

- Indonesia battered by devastating quakes and tsunamis A tsunami has killed a lot more than 370 people and injured hundreds on the shorelines of Java and Sumatra in Indonesia, the most recent disaster going to the vast archipelago greater than 17,000 home and islands to 260 million people. Saturday’s…

- Este bine cunoscut faptul ca vulcanii au capacitatea de a genera valuri tsunami uriașe. In cazul tsunami-ului din Indonezia, petrecut sambata, a fost vorba despre o alunecare de teren masiva care a ajuns brusc in apa. Nu este inca clar daca o parte a vulcanului Anak Krakatau a ajuns in mare, sedimentele…

- Bilant in crestere in urma cutremurului devastator urmat de tsunami in Indonezia: cel putin 384 de oameni au murit pe insula Sulawesi. Acolo, zona de coasta a fost lovita de un val tsunami de 3 metri inaltime care a distrus totul in cale.

- Cel puțin 48 de persoane au decedat în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,5 grade, produs vineri, în zona insulei Sulawesi din Indonezia, care a provocat un tsunami, a declarat un oficial din cadrul sistemului sanitar, informeaza agenția Reuters. Potrivit purtatorului de cuvânt…

- Cel puțin 48 de persoane au murit, iar peste 350 au fost ranite dupa ce un cutremur cu magnitudinea 7,5 urmat de tsunami a lovit orașul Palu de pe insula Sulawesi din Indonezia, relateaza Reuters. Agenția pentru reducerea dezastrelor din Indonezia susține ca sunt "mulți morți", iar bilanțul ar putea…

- Cel puțin 30 de persoane au decedat in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,5 grade, produs vineri, in zona insulei Sulawesi din Indonezia, care a provocat un tsunami, a declarat un oficial din cadrul sistemului sanitar, informeaza agenția Reuters preluat de mediafax.Ce ni se va intampla…

- Institutul American de Geofizica (USGS) a transmis vineri ca un al doilea cutremur, cu magnitudinea de 7.5 grade pe scara Richter, s-a produs in insula Sulawesi din Indonezia, la doar cateva ore dupa un cutremur mai mic, de 6.1 grade pe scara Richter, relateaza Reuters.