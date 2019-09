Circa 57.000 de oameni traiesc inca in adaposturi improvizate la un an dupa seismul urmat de tsunami care a lovit orasul indonezian Palu, in care peste 4.300 de persoane si-au pierdut viata, a anuntat luni Crucea Rosie, relateaza AFP.



Cutremurul cu magnitudinea de 7,5, urmat de tsunami, produs pe 28 septembrie 2018, a devastat regiunea Palu, situata in vestul insulei Celebes, provocand de asemenea deplasarea a 170.000 de persoane.



Un an mai tarziu, aproximativ 57.000 de persoane "traiesc in continuare in adaposturi temporare, fara sa stie daca isi pot reconstrui locuintele…