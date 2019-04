Indonezia: Alegeri prezidenţiale şi parlamentare în statul cu cea mai numeroasă populaţie musulmană de pe glob Peste 800.000 de sectii de votare s-au deschis miercuri in cele 17.000 de insule ale arhipelagului indonezian, 190 de milioane de cetateni fiind chemati la urne la incheierea unei campanii electorale ce a durat 6 luni, pentru a alege presedintele tarii cu cea mai importanta populatie musulmana din lumea, transmit agentiile de presa internationale.



In aceeasi zi au loc si alegeri legislative nationale, provinciale si municipale, in cel mai important si mai complex scrutin organizat in istoria sa de Indonezia. Pentru aceste alegeri s-a inregistrat un numar record de 245.000 de candidati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

