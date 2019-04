Indonezia - Accesul pe insula Komodo ar putea fi restricţionat pentru protejarea dragonilor Indonezia ar putea restrictiona temporar accesul pe insula Komodo unde traiesc soparlele carnivore uriase - renumitii dragoni Komodo - pentru a face fata problemelor cauzate de numarul din ce in ce mai mare de turisti si traficului de animale, a indicat joi agentia locala de turism, citata de AFP.



Masura de restrictionare a accesului luata in calcul de autoritatile locale, care ar debuta in anul 2020, depinde insa de unda verde primita de la Guvern si nu va viza insulele vecine din estul Indoneziei unde pot fi vazuti de asemenea acesti varani, cei mai mari din lume.



"Exista… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

