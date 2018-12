Stiri pe aceeasi tema

- Numarul victimelor in urma devastatorului tsunami din Indonezia este in continua crestere. Cele mai recente date arata ca 281 de oameni au murit, iar peste o mie au fost raniti sau dati disparuti.

- Sute de cladiri au fost distruse de val, care a strabatut tarmurile sudice din Sumatra si capatul vestic al insulei Java, sambata seara, in jurul orei 21:30 (1430 GMT). Valul a fost produs de eruptia vulcanului Anak Krakatau, survenita imediat dupa ora 21.00. Eruptia a creat o coloana de cenusa vulcanica…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs duminica in provincia Papua situata in estul Indoneziei, fara sa fie declansata alerta de tsunami, potrivit agentiei nationale de meteorologie si geofizica, relateaza Xinhua, poterivit agerpres.ro.Seismul a avut loc la ora locala 16:42 (09:42 GMT),…

- Mai multe riscuri se vor cristaliza in 2019 și vor avea ca efect o incetinire a creșterii globale de aproximativ 3,0-3,5%, in scadere de la aproximativ 3,7%, in 2018. Creștere anuala a zonei euro nu va depași 1,5%, in 2019, anticipeaza cel mai recent raport al Agenției de rating germane, Scope. Depinzand…

- Cumplita tragedie petrecuta miercuri la pranz pe trecerea de pietoni din fața Palatului de Justiție Suceava, cand o femeie in varsta de 40 de ani a fost accidentata mortal, iar fiica ei, in varsta de un an și jumatate, a fost accidentata grav, fiind in coma, este doar ultima dintr-o serie de ...

- Evenimentul va avea loc pe 14 noiembrie 2018, la ora 18:00, la Opera Naționala din Cluj-Napoca; Seara va fi încununata de piesa de teatru "Menajeria de Sticla", de Tennessee Williams în regia lui Cristian Nedea, interpretata special pentru invitații la Gala Campioni…

- Proiectul „Campioni in Business", derulat in parteneriat de catre Enterprise Investors, Banca Comerciala Romana, PwC Romania si Asociatia Triple Helix Romania, include trei gale de premiere care au loc anual in regiunile Moldova, Transilvania si Muntenia. Premiile sunt acordate pe baza unui clasament…

- Targedie aviatica in Indonezia, iar bilanțul este cutremurator. Cel puțin 188 de persoane se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX 8 al companiei Lion Air, care s-a prabușit luni la scurt timp dupa ce a decolat din Jakarta, au informat mai mulți oficiali indonezieni, relateaza site-ul agenției Reuters.…