- Biserica in care peste 80 de copii indonezieni, aflati intr-o tabara biblica, au fost surprinsi de cutremurul de vinerea trecuta s-a deplasat cu aproximativ doi kilometri de locul pe care il ocupa inaintea seismului devastator, potrivit Reuters. Cutremurul cu magnitudinea 7,5 de pe coasta de vest a…

- O retea de trafic cu fiinte umane a fost destructurata la sfarsitul lui august la Khartoum, capitala Sudanului, permitand salvarea a 94 de persoane, inclusiv 85 de copii, dintre care unii lucrau in mine de aur ilegale, a anuntat luni Interpol.

- Unsprezece copii cu varste cuprinse intre 1 an si 15 ani au fost gasiti si salvati dintr-o locuinta improvizata pazita cu arme, in statul american New Mexico, a anuntat politia locala, care a retinut cinci persoane in acest caz: doi barbati si trei femei.

- Primele imagini cu cei 12 copii ce au fost salvati dupa 17 zile din pestera situata in nordul Thailandei au fost facute publice miercuri, aratandu-i zambind si facand cu mana de pe paturile spitalului unde sunt internati, starea lor fiind...

- Inca doi copii au fost evacuați marți din peștera inundata din Thailanda, anunța autoritațile locale, citate de AFP. In peștera mai raman trei copii, care ar urma sa fie salvați in orele urmatoare.

- Al saselea, al saptelea si al optulea copil din echipa de fotbal blocata impreuna cu antrenorul ei timp de peste doua saptamani intr-o pestera din nordul Thailandei au fost salvati, informeaza luni media locale, preluate de DPA. Intr-o transmisiune a postului local Thai PBS pot fi vazute ambulante si…

- Sase copii dintre cei 12 captivi intr-o pestera din nordul Thailandei ar fi fost deja adusi la suprafata, conform Reuters. Totusi, puscasii marini thailandezi au anuntat pe Facebook ca doar patru copii au fost salvati deja, scrie news.ro.Conform surselor The Guardian, ultimii doi baieti salvati…

