Politia a tras cu gaze lacrimogene si tunuri de apa pentru a dispersa aproximativ 3.000 de studenti adunati marti in fata cladirii parlamentului si cerand parlamentarilor sa retraga proiectul noii legi a codului penal. Cel putin 254 de studenti au fost spitalizati pentru scurt timp, in timp ce alti 11 sunt inca tratati, a declarat seful politiei din Jakarta, Gatot Eddy Pramono, intr-o conferinta de presa miercuri, adaugand ca 39 de politisti au fost de asemenea raniti. Ciocniri intre fortele speciale de politie si protestatari care aruncau cu pietre au avut loc de asemenea in orasul Makassar,…