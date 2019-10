Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a adoptat miercuri cu o larga majoritate o rezolutie fara caracter obligatoriu care condamna decizia lui Donald Trump de a retrage trupele americane din nordul Siriei, semn al profundei nemultumiri pe care aceasta politica a provocat-o pana si in randurile aliatilor sai republicani,…

- China si-a exprimat miercuri "profunda indignare" dupa un vot in Camera Reprezentantilor de la Washington in favoarea libertatilor civile in Hong Kong, noteaza AFP. "Lansam un apel Statelor Unite (...) sa inceteze imediat amestecul in problemele Hong Kongului si in problemele interne ale…

- Ministerul chinez de Externe a informat marți ca Beijingul nu intenționeaza sa intervina in afacerile interne ale Statelor Unite, in contextul in care președintele american Donald Trump a cerut Chinei, in mod public, sa il investigheze pe rivalul sau politic Joe Biden, relateaza Reuters, potrivit…

- Administratia presedintelui Donald Trump analizeaza daca sa impuna delistarea companiilor chineze de la bursele americane, masura care ar fi o escaladare radicala a tensiunilor comerciale dintre Statele Unite si China, au declarat vineri trei surse apropiate situatiei, citate de Reuters, preluate de…

- Potrivit lui Kim Kye Gwan, consilier in Ministerul nord-coreean de Externe, ideea unui nou summit intre Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, 'este foarte prezenta in aceste zile in Statele Unite'. Intr-un comunicat publicat de agentia oficiala de presa nord-coreeana KCNA, consilierul…

- "Asta nu este razboiul meu comercial, este un razboi comercial care ar fi trebuit sa aiba loc cu mult timp in urma. Cineva trebuie sa-l poarte. Eu sunt Cel Ales", a declarat Donald Trump ziariștilor aflați in fata Casei Albe. "Am fost pus aici de catre populatie. Am fost pus de populatie pentru…

- Presedintele american Donald Trump a lansat duminica un avertisment la adresa Chinei, asigurand ca o reprimare a manifestantilor din Hong Kong, similara zdrobirii revoltei din Piata Tiananmen, ar dauna discutiilor privind incheierea unui acord comercial sino-american, informeaza AFP. "Ma…

- „Putem vedea ca oficialii americani se afla in spatele acestor incidente”, a informat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Chinei, Hua Chunying. Ea facea referire la violentele de la protestele din ultimele saptamani care au fost declansate de activistii pro-democratie din cauza unui proiect…