- La data de 29 ianuarie 2019, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești și ai Serviciului Județean de Poliție Transporturi Prahova au depistat, in zona centrala a municipiului Ploiești, un barbat banuit ca, in cursul aceleiași seri, ar fi alarmat autoritațile, prin serviciul…

- Dupa figura facuta aseara de procurorii din Consiliul Superior al Magistraturii, cand pentru prima data s-au respins cereri de avizare a unor arestari de procurori, asa cum avem acum cazurile Onea Lucica si Negulescu Mircica - paraditori din DNA Ploiesti, mie imi este clar:institutia CSM se clatina…

- Fostul premier Victor Ponta, lider al Pro Romania, a fost executat de procurorii de la DNA Ploiești. Dupa ce a aflat ca procurorii Onea și Negulescu vor fi arestați de catre procurorii DNA, Ponta arata ca se bucura ca și in Romania se poate face dreptate, la un moment dat.”Am fost convins…

- Mai mulți procurori și ofițeri de poliție judiciara de la DNA Ploiești sunt acuzați de Adina Florea, candidat la șefia DNA, in prezent procuror șef adjunct la Secția de Investigarea a Infracțiunilor din Justiție, de grup infracțional organizat. Printre altele, aceștia ar fi incercat sa obțina denunțuri…

- Numarul morților in atentatul de marți de la Targul de Craciun din Strasbourg a crescut la 3. Alte 13 persoane au fost ranite, din care cinci sunt in stare grava. Unul din cei cinci raniti este in moarte cerebrala. Vezi galeria foto + 9 + 9 „Bilantul, in continuare provizoriu, a ajuns acum la trei persoane…

- Politia franceza a facut public un portret al suspectului care, marți seara, pe 11 decembrie, a impușcat mai multe persoane in centrul orasului Strasbourg, chiar la Targul de Craciun. In urma atacului, doi oameni au murit si alti 12 au fost raniți. Apelul este insoțit de o descriere fizica a agresorului:…

- Un barbat in varsta de 42 de ani, din Barlad, județul Vlaslui, a fost condamnat, in lipsa, de un complet al Judecatoriei Blaj, la pedeapsa de 6 luni de inchisoare in regim de detenție pentru savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Hotararea a fost pronunțata in 17 octombrie 2018 și poate fi contestata…