- Curtea de Apel Constanta a decis, ieri, condamnarea unui barbat la pedeapsa de aproape cinci ani de inchisoare pentru tentativa la omor, victima fiind sotia inculpatului. Decizia Curtii de Apel Constanta este definitiva. In actul de sesizare a instantei, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Au fost momente de groaza vineri, in vestul orașului britanic Londra, cand un individ a inceput sa atace cu o sabie in incinta sediului companiei Sony. Cel puțin doua persoane au fost ranite, afirma presa britaanica citand surse din cadrul poliției.

- Celebrul alpinist Alain Robert, cunoscut drept ”Spidermanul francez”, a fost reținut la Londra dupa ce a escaladat ilegal una dintre cele mai inalte cladiri din capitala Marii Britanii, Heron Tower.

- Un pachet suspect a fost detonat, miercuri, langa Palatul Parlamentului din Londra. Strazile din jurul Parlamentului au fost inchise, miercuri dupa-amiaza, dupa descoperirea unui pachet suspect. Angajații din cladirea Ministerului Apararii, care au vedere la râul Tamisa, au fost rugați…

- Potrivit politistilor, incidental s-a petrecut pe strada Pepinierei din Timisoara, in jurul orei 1.30, in noaptea de marti spre miercuri. Un sofer de taxi a preluat un client din Gara de Nord si l-a dus pe strada Pepinierei. Ajunsi la destinatie, clientul a scos un obiect ascutit, cel mai…

- Noi piste in cazul Victoriei Marinova, jurnalista ucisa cu brutalitate in Bulgaria! A fost reținut un nou suspect in Germania, țara unde ar fi reușit sa fuga imediat dupa crima. Barbatul ar fi fost identificat in baza probelor ADN gasite la locul crimei, pe malul Dunarii, la Ruse, potrivit stirileprotv.ro.…

- Poliția a reținut un suspect in cazul uciderii ziaristei Victoria Marinova, in varsta de 30 de ani, care a fost asasinata in localitatea bulgara Ruse in weekendul trecut, spun surse guvernamentale, relateaza Reuters.

In aceasta dimineața in zona Kaufland Turda un tanar inarmat cu un cuțit a fost „ridicat" de polițiști.