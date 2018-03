Stiri pe aceeasi tema

- Un austriac de 26 de ani a atacat cu cutitul duminica seara un soldat de garda in fata resedintei ambasadorului Iranului la Viena, care l-a doborat pe agresor cu arma de serviciu, a indicat politia locala citata de AFP. Atacatorul "a decedat pe loc", a precizat pentru AFP un purtator de…

- Un afgan de 23 de ani a recunoscut joi ca este autorul a doua atacuri cu cutitul comise pe strada la Viena, soldate cu patru raniti, dintre care unul este in stare critica, a anuntat politia, relateaza AFP. Suspectul a negat ca ar fi vorba de vreo motivatie politica. Retinut…

- Informatiile initiale indicau ca un barbat cu un cutit a atacat la intamplare trecatorii, in apropierea parcului Prater. Conform unui purtator de cuvant al Politiei, trei persoane au fost grav ranite, iar atacatorul este cautat. Conform Reuters, care citeaza cotidianul Oesterreich,…

- Ministerul rus al Apararii a publicat lista celor uciși in timpul prabușirii avionului de transport militar An-26 in apropierea pistei de aterizare a aerodromului Hmeimim din Siria. Potrivit datelor oficiale, printre victime nu au existat civili, toti pasagerii fiind miliatari ai armatei ruse. Inițial,…

- Un avion cargo An-26 apartinand armatei ruse s-a prabusit miercuri in timpul aterizarii la baza Hmeimim, in Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Treizeci si doua de persoane au murit.

- Armata rusa le-a propus marti rebelilor sirieni din Ghouta de Est o evacuare sub protectie din zona asediata de fortele siriene si aliatii lor, relateaza Reuters, conform news.ro.Ministerul rus al Apararii se declara pregatit, intr-un comunicat, sa garanteze transportul rebelilor si familiilor…

- Un barbat a impuscat mortal un vanzator ambulant african luni la Florenta, una dintre cele mai populare destinatii turistice in Italia, a anuntat politia, citata de Reuters. Politia l-a arestat pe cetateanul italian in varsta de 66 de ani care a tras sase focuri de arma in africanul care vindea genti…

- Alerta la resedinta presedintelui american, Donald Trump. Un barbat necunoscut s-a impuscat mortal in fata Casei Albe. Informatia a fost confirmata de serviciile secrete americane. Nicio alta persoana nu a fost ranita.

- Prentis Robinson, un american in varsta de 50 de ani, si-a transmis in direct propria moarte. Barbatul facea un live pe Facebook cu ocazia zilei sale de nastere in momentul in care a fost impuscat mortal.

- La 20 decembrie 2016, la Moscova, șeful Departamentului latino-american al Ministerului de Externe al Rusiei era gasit impușcat in cap in propria locuinta. Potrivit presei ruse de la acea vreme, numele sau era Petr Polișikov. Cu puțin inainte de asta, in celalalt capat al lumii, la Buenos Aires, ambasadorul…

- Ministerul bulgar al Apararii va prezenta luna viitoare in guvern propunerea de achizitie de avioane de vanatoare si transportoare blindate, a declarat vineri ministrul de resort, Krasimir Karakaceanov, informeaza Novinite. Ministrul a precizat, pentru postul public BNT, ca Bulgaria va cauta oferte…

- Iranul a criticat oficial Suedia pentru ca a acordat cetatenia suedeza unui om de stiinta iranian condamnat la moarte de autoritatile iraniene pentru spionaj, a indicat marti Ministerul de Externe de la Teheran, informeaza AFP si Xinhua. Suedia i-a acordat saptamana trecuta cetatenia lui…

- O nava militara britanica ce revenea de la exercitii efectuate in comun cu ambarcatiuni ale Fortelor Navale romane a fost aproape de o coliziune cu un vas militar rus, in sud vestul Marii Negre, afirma surse citate de presa britanica, dar oficiali din Ministerul rus al Apararii au negat informatiile.…

- Un comandant de politie al unui district a fost impuscat mortal in timpul unei interventii a fortelor de ordine, in urma unui apel telefonic, in centrul orasului Chicago, au anuntat autoritatile, relateaza CNN. Comandantul Paul Bauer, in varsta de 53 de ani, a urmarit marti un suspect, in urma unei…

- O nava militara britanica ce revenea de la exercitii efectuate in comun cu ambarcatiuni ale Fortelor Navale romane a fost aproape de o coliziune cu un vas militar rus, in sud-vestul Marii Negre, afirma surse citate de presa britanica, dar Ministerul rus al Apararii a negat informatiile. Rusia…

- Ministerul american al Apararii a lansat o noua politica pentru combaterea comportamentelor abuzive si a oricarui fel de hartuire - inclusiv glume ofensatoare, stereotipuri, gesturi violente si discriminare - in randul fortelor armate ale SUA, relateaza Xinhua si EFE.

- Zborurile la joasa altitudine ale avioanelor si elicopterelor Royal Air Force au costat foarte scump ministerul britanic al Apararii. In ultimii patru ani, ministerul britanic al Apararii a platit nu mai putin de doua milioane de lire sterline (aproximativ 2,3 milioane de euro) drept despagubiri pentru…

- Un individ care a incercat sa patrunda in sediul Administratiei prezidentiale iraniene a fost impuscat si arestat de fortele de securitate, a declarat guvernatorul adjunct al Teheranului, citat de agentia de stiri Fars, informeaza cotidianul The Independent.

- Un palestinian a fost impuscat mortal sambata in confruntari cu armata israeliana in cursul unui raid in Cisiordania ocupata, a indicat ministerul palestinian al Sanatatii, transmite AFP. Potrivit aceluiasi minister, citat de Xinhua, tanarul palestinian a murit la spital in urma ranilor,…

- Un avion de vanatoare rusesc a fost doborat sambata dupa-amiaza de catre rebelii sirieni in estul provinciei Idleb, din nord-vestul Siriei, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) citat de presa internationala. Pilotul a fost ucis. Ministerul rus al Apararii a confirmat incidentul.

- Iordania a anuntat joi ruperea relatiilor diplomatice cu Coreea de Nord, informeaza AFP. Monitorul Oficial iordanian precizeaza ca hotararea in acest sens a guvernului a fost sustinuta printr-un decret regal. Au fost ridicate acreditarile ambasadorului iordanian in Coreea de Nord, cu resedinta la…

- "Pe 29 ianuarie 2018, un avion american de tip EP-3 Aries care zbura in spatiul aerian al Marii Negre a fost interceptat de un avion rus Suhoi Su-27. Aceasta interactiune este considerata nesigura din cauza faptului ca avionul Su-27 s-a apropiat la mai putin de doi metri, trecand direct prin fata…

- Ministerul rus al Apararii a difuzat un comunicat ironic pe seama incidentului aviatic din Marea Neagra, invitand Pentagonul sa-si actualizeze hartile si sa nu mai efectueze zboruri de recunoastere in apropierea frontierelor Rusiei.

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat, sambata, Ministerul rus al Apararii. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a luat masuri pentru…

- Unul dintre principalii lideri ai sarbilor din Kosovo, Oliver Ivanovic, a fost asasinat marți dimineața. Politicianul a fost impușcat mortal in fața biroului sau din Kosovska Mitrovica, a anunțat postul sarb B92, citat de Agerpres.ro . In varsta de 64 de ani, Ivanovic a impușcat de patru ori in piept…

- Armata rusa a initiat luni o serie de manevre militare, in mai multe regiuni, folosind platforme mobile de rachete intercontinentale nucleare, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Ministerul rus al Apararii a comunicat ca exercitiile militare cu sisteme de rachete Topol-M si Iars se desfasoara…

- Un barbat , in varsta de 50 de ani, a murit duminica la vanatoare in Caraș-Severin, dupa ce a fost impușcat din greșeala de un coleg vanator. Acesta a vrut sa impuște un mistreț, insa l-a nimerit pe colegul sau de vanatoare . Pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul, polițiștii fac…

- Rusia iși intarește prezența in Crimeea, regiune in care a desfașurat o noua divizie de rachete sol-aer S-400. Aceasta decizie marcheaza o noua escaladare a tensiunilor militare din regiune, dupa ce Moscova a anexat peninsula, noteaza Reuters. Rusia a anunțat ca este nevoita sa ia masuri pentru asigurarea…

- Locuitorul raionului Telenesti, al carui fiu ar fi tras dintr-o arma de vanatoare intr-un minor, va comparea pe banca acuzatilor pentru pastrarea neglijenta a armelor de foc si munitiilor.

- La 30 decembrie, o nava mare de desant a Rusiei s-a ciocnit in Marea Egee cu cargobotul Orka-2 sub pavilon Sierra Leone. Nu exista victime, transmite Interfax, care citeaza Ministerul rus al Apararii. Oficialii militari susțin ca incidentul a avut loc din cauza navei civile. Cargobotul a iesit dintr-un…

- Ministerul rus al Apararii susține ca, in noaptea de 6 ianuarie, a respins atacul efectuat de un numar de 13 drone aeriene asupra bazelor sale militare din Siria. Mijloacele de aparare aeriana și de razboi electronic au permis neutralizarea tuturor aparatelor aeriene fara pilot. Oficialii militari afirma…

- Proprietarul celei mai mari firme de lactate din Bulgaria, Petar Hristov, a fost impuscat langa sediul companiei din Sofia. Crima vine la cateva zile dupa ce Bulgaria, cea mai saraca si mai corupta tara din UE, si-a asumat presedintia Uniunii Europene pentru prima data de cand s-a alaturat uniunii.…

- Fregata HMS Westminster, apartinand Fortelor Navale Regale, a fost trimisa pentru monitorizarea a patru nave militare ruse care se aflau in apropierea apelor teritoriale britanice. Navele ruse monitorizate au fost fregatele Soobrazitelni si Boiki, precum si vasele de sustinere Paradoks si…

- Marea Britanie a trimis luni o fregata pentru escortarea unor nave militare ruse care tranzitau Canalul Mânecii, anunta Ministerul rus al Apararii, semnalând o intensificare a activitatilor navale ruse în aceasta zona, informeaza site-ul

- In 2017, politistii americani au omorat prin impuscare 987 de persoane in 2017, numarul victimelor fiind mai mare decat in 2016, cand s-au inregistrat 963 de morti din cauza gloantelor trase de membri ai fortelor de ordine, indica un bilant publicat luni de cotidianul The Washington Post.

- Resedinta ambasadorului Republicii Pakistan si casa lui Gheorghe Hagi, ambele situate in Voluntari, au fost pradate de hoti, in perioada sarbatorilor de iarna, politistii cautand in acest moment faptasii, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentatii IPJ Ilfov. Conform sursei citate, atat resedinta ambasadorului,…

- Cantareața Rihanna i-a adus un omagiu verișorului ei, alaturi de care și-a petrecut Craciunul, și care a fost impușcat mortal in urma cu o zi. Cantareața, care s-a aflat acasa, in Barbados, de sarbatori, cere sa se puna capat violenței cu arme, intr-un mesaj publicat pe contul sau de Instagram.

- Un barbat de 31 de ani, din comuna Ludești, județul Dambovița, a fost impușcat mortal, duminica, in timpul unei partide de vanatoare. Surse judiciare au declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca victima este fiul primarului, profesor universitar. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Noul si unicul portavion britanic, Queen Elizabeth, are o problema de etanseitate si ia apa, a anuntat marti ministerul Apararii, incercand sa minimizeze aceasta problema stanjenitoare aparuta la doar doua saptamani dupa intrarea in serviciu a "mandriei" Royal Navy, scrie AFP.