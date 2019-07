Individ din Vâlcea, arestat după ce a bătut-o pe mama fostei concubine. S-a urcat pe acoperiș ca să intre în casa femeii Un barbat din Valcea a batut-o pe mama fostei sale concubine, chiar in propria-i locuința. Agresorul s-a cațarat pe acoperișul casei pentru a patrunde in interior, unde a distrus un televizor și a lovit-o pe femeia de 72 de ani. La cateva zile de la fapta, agresorul a fost reținut de polițiști și apoi arestat. Individul de 53 de ani din Voineasa a fost retinut de politisti dupa ce fosta concubina l-a reclamat ca a patruns prin efractie in locuinta ei si i-a batut mama. Polițiștii au intocmit dosar penal pentru lovire sau alte violente, distrugere si violare de domiciliu. au anuntat reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

