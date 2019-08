Stiri pe aceeasi tema

- Luiza Melencu, disparuta in primavara din Caracal, este a doua presupusa victima a lui Gheorghe Dinca, suspectul principal in cazul mortii Alexandrei Macesanu. Dinca a recunoscut in fata anchetatorilor ca el a ucis-o si pe Luiza Melencu, dar pana acum procurorii nu au gasit probe fizice care sa indice…

- Gheorghe Dinca este transportat, joi seara, la sediul central DIICOT, de la Penitenciarul Jilava, pentru a fi audiat de procurori, potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax. Criminalul din Caracal va ajunge in aceasta seara la DIICOT București pentru audieri, au precizat surse judiciare pentru…

- Procurorul-șef DIICOT, Felix Banila, a anunțat, miercuri, ca Direcția nu are in acest moment nici macar rezultate preliminare referitoare la fragmentele osoase ridicate din casa lui Gheorghe Dinca, astfel ca informațiile aparute in spațiul public nu sunt confirmate oficial. El a spus ca nu este neglijata…

- Anchetatorii nu au probe ca fetele sunt moarte si nu exclud ca ele sa fie in viata: Nu putem neglija aceasta varianta. Banila, DIICOT: Despre fata de 15 ani, a spus prima data ca a aruncat-o in Olt, apoi ca a aruncat-o in Dunare Procurorul-sef DIICOT, Felix Banila, a anuntat, miercuri, ca Directia nu…

- In cadrul conferinței de presa de miercuri, șeful DIICOT, Felix Banila a declarat ca, din verificarile facute pana acum, Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, nu ar avea interdicție de a intra pe teritoriul Italiei și nici nu a avut calitatea de inculpat in vreun dosar din Italia, infirmand…

- Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, va fi supus unui test poligraf, a anunțat, miercuri, șeful Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Felix Banila.

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri ca nu are concluziile preliminare ale testelor genetice si antropologice cu privire la fragmentele osoase ridicate de la locuinta lui Gheorghe Dinca.

- Cercetarile DIICOT sunt blocate de Gheorghe Dinca. Barbatul a recunoscut ca le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, insa la reconstituire i s-a facut rau. Ulterior, acesta a acuzat ca a fost batut de anchetatori, la momentul reținerii.Citește și: In plin SCANDAL național, parinții…